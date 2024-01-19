Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали безумием резолюцию Европарламента по Венгрии

Политик Флориан Филиппо считает безумием резолюцию Европарламента по Венгрии

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что резолюция Европарламента (ЕП), по которой Венгрию хотят лишить европейского финансирования, является безумием. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее», — заявил политик.

По его словам, ЕП проголосовал за резолюцию, которая может лишить Венгрию европейских средств, потому что она «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства», а также из-за «некоторых проникших в страну НПО».

«Понимаем ли мы, какой уровень подчинения и унижения представляет собой членство в ЕС? Давайте выйдем из ЕС, долой ЕС и да здравствует свободная Франция», — заключил Филиппо.

Как пишет портал Euronews, в принятой резолюции ЕП угрожает возбудить судебный иск против Европейской комиссии, если она одобрит новый выпуск замороженных средств для Венгрии. Еврокомиссия удерживает €11,5 млрд из фондов сплочения, выделенных Венгрии, а также большую часть плана восстановления и устойчивости. В ЕП считают, что одобренная Будапештом судебная реформа в Венгрии не соответствует стандартам, закрепленным в договорах ЕС, поскольку меры не дают достаточных гарантий от политического влияния и могут быть обойдены или применены неадекватно.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами