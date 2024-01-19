Во Франции назвали безумием резолюцию Европарламента по Венгрии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что резолюция Европарламента (ЕП), по которой Венгрию хотят лишить европейского финансирования, является безумием. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее», — заявил политик.

По его словам, ЕП проголосовал за резолюцию, которая может лишить Венгрию европейских средств, потому что она «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства», а также из-за «некоторых проникших в страну НПО».

«Понимаем ли мы, какой уровень подчинения и унижения представляет собой членство в ЕС? Давайте выйдем из ЕС, долой ЕС и да здравствует свободная Франция», — заключил Филиппо.

Как пишет портал Euronews, в принятой резолюции ЕП угрожает возбудить судебный иск против Европейской комиссии, если она одобрит новый выпуск замороженных средств для Венгрии. Еврокомиссия удерживает €11,5 млрд из фондов сплочения, выделенных Венгрии, а также большую часть плана восстановления и устойчивости. В ЕП считают, что одобренная Будапештом судебная реформа в Венгрии не соответствует стандартам, закрепленным в договорах ЕС, поскольку меры не дают достаточных гарантий от политического влияния и могут быть обойдены или применены неадекватно.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.