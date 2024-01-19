Лукашенко заявил о беспрецедентной безопасности Белоруссии

Белорусское государство и его жители никогда не были так защищены, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас. Система выстроена, есть Вооруженные Силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно», — заявил Лукашенко.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что РФ и Белоруссия не имеют врагов среди других государств, однако они должны отстаивать интересы своих народов и выполнять взаимные союзнические обязательства.

Начальник радиотехнических войск министерства обороны Белоруссии полковник Александр Воробьев сообщил, что на западных границах страны ежедневно фиксируется по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации.

Лукашенко в конце декабря заявил, что российское тактическое ядерное оружие находится на местах и в хорошем состоянии.

Ранее Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе.