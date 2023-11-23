Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе

Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии гарантирует безопасность в регионе

close
100%
Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только наличие мощного оружия может гарантировать безопасность в регионе. Его слова передает местное агентство БелТА.

В четверг, 23 ноября, лидер республики принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие состоялось в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Минске.

Лукашенко отметил, что страны — члены организации давно наблюдают за «оборонительными маневрами» НАТО. По его словам, руководство альянса начало организовывать подобные мероприятия еще в 1996 году после вывода ядерного оружия из Белоруссии.

Как сказал глава государства, это решение привело к расширению НАТО на Восток. Более того, в 2016 году союзники отработали возможный ядерный удар по белорусской территории.

«Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира (бывшего президента США. — «Газета.Ru») Барака Обамы», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на этом фоне возмущение западных стран по поводу размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является «просто абсурдным». Минск не намерен использовать ракеты для угроз соседям, пояснил президент.

«Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — уточнил белорусский лидер.

В конце он сделал вывод, что лишь наличие мощного оружия способно гарантировать безопасность в регионе. То же касается права голоса какой-либо из стран на международной политической арене, подытожил Лукашенко.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, как долго российское ядерное оружие будет оставаться на территории Белоруссии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий