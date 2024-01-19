Власти Греции считают, что финпомощь Киеву одобрят на саммите Евросовета в феврале

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что финансовую помощь Киеву могут утвердить на саммите Евросоюза в феврале. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я ожидаю, что на следующем (саммите. — «Газета.Ru») Европейского совета мы одобрим выделение помощи Украине на сумму 50 миллиардов, которые мы пообещали, но она будет дополнена пересмотром нашего собственного бюджета», — поделился Мицотакис.

Он пояснил, что Евросоюзу требуется больше средств для решения вопросов миграции, проблем изменения климата и природных бедствий.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине.

По его словам, многие негативные факторы, вызванные конфликтом на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.