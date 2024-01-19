Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Греции считают, что финпомощь Киеву одобрят на саммите Евросовета в феврале

Мицотакис: финпомощь Киеву утвердят на саммите Евросовета в феврале

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что финансовую помощь Киеву могут утвердить на саммите Евросоюза в феврале. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я ожидаю, что на следующем (саммите. — «Газета.Ru») Европейского совета мы одобрим выделение помощи Украине на сумму 50 миллиардов, которые мы пообещали, но она будет дополнена пересмотром нашего собственного бюджета», — поделился Мицотакис.

Он пояснил, что Евросоюзу требуется больше средств для решения вопросов миграции, проблем изменения климата и природных бедствий.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине.

По его словам, многие негативные факторы, вызванные конфликтом на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами