В Минобороны Белоруссии заявили об отсутствии врагов у Минска и Москвы

Москва и Минск не имеют врагов среди других государств, однако они должны отстаивать интересы своих народов и выполнять взаимные союзнические обязательства. На это указал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал высказывания западных «псевдоаналитиков и просто экстремистов», касающиеся проекта новой военной доктрины Белоруссии и ее отношений с РФ. По словам министра, в том числе он хотел бы довести до Запада позицию военного ведомства по поводу «прогностических сценариев» о применении ядерного оружия.

«Я еще раз всем заявляю, врагов у нас нет. В своей политике мы ни на кого оглядываться и подстраиваться не собираемся. У нас есть интересы наших народов, есть взаимные союзнические обязательства», — подчеркнул Хренин, общаясь с журналистами.

Он добавил, что Москва и Минск принимают решения только на основе указанных факторов. При этом речь идет как об их самостоятельных действиях, так и работе в рамках Союзного государства.

16 января Совет безопасности Белоруссии провел заседание, участники которого рассмотрели проект новой военной доктрины страны. В ходе совещания было решено доработать документ, в котором предполагается четко прописать угрожающие республике страны и ее позицию по вопросу использования ядерного оружия.

Позже министр обороны Белоруссии пояснил, что разработка новой военной доктрины обусловлена текущей геополитической ситуацией в мире. Более того, необходимость в таком документе появилась из-за изменения внутриполитических условий развития государства.

Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко оценил отношения республики и РФ в планетарных масштабах.