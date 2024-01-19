Стало известно о роли Египта в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Египет проводит «интенсивные контакты» с представителями группировки «Ансар Аллах» (хуситы) и Ирана с целью стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

«Интенсивные контакты Египта на уровне безопасности имели место с видными лидерами группировки «Ансар Аллах» (хуситы) после удара, нанесенного Соединенными Штатами и Великобританией по районам расположения группировки… Каир проводит интенсивные контакты с официальными лицами группировки хуситов и Ирана, чтобы предотвратить растущее влияние нападений хуситов на ситуацию в регионе в целом и на движение в Суэцком канале в частности», — заявили источники издания.

До этого сообщалось, что коммерческое судоходство через Суэцкий канал упало до минимального уровня с момента блокировки канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году.

Среднее количество транзитных рейсов балкеров, контейнеровозов и танкеров через Суэц снизилось до 49 в сутки. Это ниже пиковых 83 проходов в июне 2023 года и 70 годом ранее.

Ранее Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону.