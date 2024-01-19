Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о роли Египта в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Al-Araby: Египет ведет переговоры с хуситами и Ираном для стабилизации региона

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Египет проводит «интенсивные контакты» с представителями группировки «Ансар Аллах» (хуситы) и Ирана с целью стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

«Интенсивные контакты Египта на уровне безопасности имели место с видными лидерами группировки «Ансар Аллах» (хуситы) после удара, нанесенного Соединенными Штатами и Великобританией по районам расположения группировки… Каир проводит интенсивные контакты с официальными лицами группировки хуситов и Ирана, чтобы предотвратить растущее влияние нападений хуситов на ситуацию в регионе в целом и на движение в Суэцком канале в частности», — заявили источники издания.

До этого сообщалось, что коммерческое судоходство через Суэцкий канал упало до минимального уровня с момента блокировки канала контейнеровозом Ever Given в 2021 году.

Среднее количество транзитных рейсов балкеров, контейнеровозов и танкеров через Суэц снизилось до 49 в сутки. Это ниже пиковых 83 проходов в июне 2023 года и 70 годом ранее.

Ранее Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами