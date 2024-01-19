В Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил РИА Новости, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля», — сказал Трофимов.

До этого бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине ударить по Крыму.

По мнению Трофимова, слова Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает. Он отметил, что в таком статусе очень легко давать советы и угрожать.

«Хочется отметить, что с начала специальной военной операции, количество бывших руководителей в странах НАТО растет угрожающими для них темпами, давно уже измеряясь десятками», — добавил глава комитета.

Ранее бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в интервью онлайн-журналу Sestry назвал Крым «решающей территорией». По его словам, для захвата полуострова и его изоляции Вооруженным силам Украины потребуется высокоточное дальнобойное оружие.

В ответ на слова Годжеса заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.