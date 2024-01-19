В НАТО готовятся к войне с Россией в ближайшие 20 лет

В НАТО готовятся к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, передает британский таблоид Daily Mail.

Он призвал правительство стран-членов альянса и гражданское население подготовиться к конфликту и перспективе потенциального призыва на военную службу.

«Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире», — сказал он.

По его словам, необходимо иметь возможность опереться на промышленную базу, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы в случае конфликта продолжать это.

До этого сообщалось, что в январе НАТО проведет крупнейшие учения за последние десятилетия под названием Steadfast Defender с участием 90 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.