Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО готовятся к войне с Россией в ближайшие 20 лет

Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил о подготовке к конфликту с РФ

close
100%
NTB/Lise Aserud/Reuters

В НАТО готовятся к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, передает британский таблоид Daily Mail.

Он призвал правительство стран-членов альянса и гражданское население подготовиться к конфликту и перспективе потенциального призыва на военную службу.

«Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире», — сказал он.

По его словам, необходимо иметь возможность опереться на промышленную базу, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы в случае конфликта продолжать это.

До этого сообщалось, что в январе НАТО проведет крупнейшие учения за последние десятилетия под названием Steadfast Defender с участием 90 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами