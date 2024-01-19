Журналистка подсчитала, сколько раз Столтенберг соврал на форуме в Давосе

Американская журналистка Натали Моррис, освещавшая международный экономический форум в Давосе, отметила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг трижды соврал в ходе своего выступления. Об этом Моррис заявила в эфире YouTube-канала Redacted.

«Лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе стал глава НАТО Столтенберг», — заявила Моррис.

Она указала на три недостоверных утверждения насчет конфликта на Украине, которые озвучил Столтенберг: «страдание» российской экономики из-за санкций, более высокие потери ВС РФ по сравнению с ВСУ и утверждение о том, что мира на Украине можно достичь расширением поставок оружия Киеву.

В отношении санкций Моррис отметила, что российская экономика показала рекордный с 2021 года рост — 3,5%. По вопросу потерь Моррис указала на средний возраст украинских военнослужащих — 43 года, что означает, что более молодых солдат ВСУ уже потеряли.

Утверждение насчет достижения мира через новые поставки оружия журналистка назвала идиотизмом, который не требует пояснений.

До этого генсек НАТО заявил, что нельзя недооценивать российскую армию.

Ранее Йенс Столтенберг назвал военную и финансовую поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги» государств, входящих в альянс.