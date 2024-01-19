Команду Байдена покинет один из экспертов по национальной безопасности

Заместитель советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Пайл покинет свой пост в ближайшие дни. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Майк Пайл, являющийся старшим экономическим помощником в администрации президента Джо Байдена, готовится оставить свой пост в ближайшие недели», — сообщает агентство со ссылкой на источники в Белом доме.

Пайл в администрации Байдена принимал участие в переговорах на саммитах «Большой семерки» (G7) и «Двадцатки» (G20). До того, как попасть в команду Байдена, Пайл работал с вице-президентов США Камалой Харрис.

Решение Пайла, как отмечают источники в Белом доме, связано с желанием вернуться и быть ближе к семье, которую чиновник оставил в Нью-Йорке в 2021 году, когда он присоединился к администрации.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир заявил, что Соединенными Штатами правят дураки.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.