Россия выделит средства на поиск за границей имущества СССР и Российской империи

Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей недвижимости за рубежом, в том числе времен СССР и Российской империи. Соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, денежные средства направлены на покрытие затрат, связанных с поиском недвижимого имущества России, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и юридической защитой подобного имущества. Этот документ возвращает субсидии, скорректированные в 2021 году, и назначает конкретное уполномоченное предприятие.

В пояснительной записке отмечается, что выплата выделена Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента РФ.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия погасила долги всех советских республик и оказалась правопродолжателем СССР, поэтому результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости «пересмотру не подлежат». Украинские власти в свою очередь настаивают, что Киев так и не ратифицировал соглашение о пассивах и активах, поэтому оно не вступило в силу, а бывшая собственность Советского Союза во многих странах мира «де-юре Москве не принадлежит». Украинский посол Вадим Пристайко потребовал вернуть украинцам «хотя бы треть».

Ранее в посольстве России в Лондоне указали на незаконность требований Киева об имуществе СССР.