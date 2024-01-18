Нетаньяху назвал минимальную цель в конфликте с ХАМАС

Израиль намерен продолжать военную операцию в секторе Газа до полной обеды над ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«В отличие от того, что говорят, война продолжается на всех фронтах, она будет продолжаться на всех фронтах, пока мы не достигнем всех поставленных целей. Это мое распоряжение, это указание правительства Израиля военным, армии и всем структурам безопасности, и они будут выполнять этот приказ», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что победа над ХАМАС может занять месяцы или даже годы.

18 января сообщалось, что Европейский союз (ЕС) примет решение по санкциям против ХАМАС 22 января.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее сообщалось, что Израиль и правительство сектора Газа ведут переговоры о гумпаузе на месяц.