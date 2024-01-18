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Кулеба отреагировал на обвинения в адрес Украины о краже американских денег

Кулеба опроверг информацию о краже Киевом выделяемых американцами денег

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Киев не крадет деньги у американских налогоплательщиков, а часть выделяемых Вашингтоном средств остаются в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает Bloomberg.

«Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону», — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что часть средств остается в США, так как они инвестируются в производство оружия, которое потом получает Киев. По его словам, это идет во благо Соединенным Штатам, так как создаются новые рабочие места.

11 января генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не осуществлял надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину.

После этого американский сенатор Джош Хоули сказал, что отсутствие контроля со стороны министерства обороны США в вопросе оказания помощи Украине является недопустимым.

Ранее французский политик предрек прекращение поставок американского оружия на Украину.

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