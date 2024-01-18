Лавров указал на вседозволенность Израиля из-за ужасов Холокоста

Израиль не должен считать, что ему все дозволено из-за ужасов Холокоста. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», — сказал Лавров.

18 января Лавров заявил, что полузакрытые контакты с участием США, Израиля и отдельных арабских государств по урегулированию палестино-израильского вооруженного конфликта не будут иметь успеха, добиться мира можно только прямым диалогом.

В этот же день глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа сказал, что на восстановление уничтоженных израильскими военными домов в секторе Газа потребуется по меньшей мере $15 млрд.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Лавров назвал катастрофой вседозволенность Украины.