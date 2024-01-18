В Венгрии предположили, что Швеция на самом деле не стремится в НАТО

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляс заявил, что Швеция не сделала ничего, чтобы повысить уверенность в готовности для вступления в НАТО. Его слова приводит Reuters.

В этой связи он предположил, что присоединение к альянсу не входит в приоритеты Стокгольма.

Гуляс подчеркнул, что Швеция «не предпринимает никаких шагов для укрепления доверия, чтобы наши отношения стали отношениями союзников и друзей».

До этого министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил, что его страна должна как можно быстрее стать полноправным членом НАТО из-за якобы угроз со стороны России.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов как угрозу, потому что Россия… продемонстрировала свидетельства стойкости [на Украине]. Поэтому мы должны придерживаться этого, и мы делаем это наилучшим образом, укрепляя наши национальные слабости и стремясь как можно быстрее интегрироваться в НАТО», — сказал Йонсон.

Он отметил, что не может назвать сроки процесса принятия Швеции в НАТО, но он выразил надежду, что Турция и Венгрия в итоге ратифицируют членство. Министр обороны уверен, что королевство станет членом Североатлантического альянса.

18 мая 2023 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

Ранее во Франции объяснили, зачем брать Швецию в НАТО.