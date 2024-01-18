В России прокомментировали обострение между Ираном и Пакистаном

Россия рассчитывает на то, что обострение отношений между Пакистаном и Ираном не затруднит работу по Афганистану, в том числе формат с участием Москвы, Тегерана, Исламабада и Пекина. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия ни на секунду не теряла связь с происходящим и поддерживает контакты с руководством Афганистана, в настоящее время это «Талибан» (организация запрещена в России). По его словам, это помогает проводить работу, в том числе, по продвижению внешних форматов, позволяющих вырабатывать рекомендации для афганцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.