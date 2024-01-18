Лавров продемонстрировал «методичку» ЕС по поведению с российскими дипломатами

Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на пресс-конференции «методичку» Евросоюза (ЕС), как вести себя с российскими дипломатами. Об этом сообщает ТАСС.

«Взял такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, о том, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методичика распространена и ей надо строго следовать», — рассказал министр.

Как рассказал Лавров, «руководство» предусматривает запрет на прямые контакты с дипломатами РФ, общие фото европейской и российской делегаций на официальных собраниях, а также участие в праздничных приемах по случаю 23 Февраля и 9 Мая.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто не будет изолировать российских дипломатов. Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные страны «ради победы Украины» в числе прочего должны «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

В октябре представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов утверждал, что заявления западных политиков об изоляции России на международной арене не соответствуют действительности.

Ранее Лавров предупредил о столкновении ядерных держав.