В Литве заявили, что страны Запада утратили свой оборонный потенциал

Страны Запада утратили свой оборонный потенциал, военно-производственные мощности растут, однако не отвечают современным потребностям. Об этом заявил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«(Военно-производственные мощности – прим. ред.) растут, но не отвечают спросу… Сейчас нужно четко сказать, что и западные страны, и страны НАТО потеряли эти возможности за годы, и поэтому их нужно восстановить или разработать новые», — заявил Рупшис.

По его словам, несмотря на то что многие страны увеличили расходы на оборону, необходимо восстановить потенциал до уровня времен холодной войны.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа Вашингтон может вывести свои силы из Европы, такой сценарий развития событий стал бы «кошмарным» для ЕС и стран Балтии.

Ранее стало известно о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины.