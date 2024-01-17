Стало известно о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины

Бывший генерал Военно-воздушных сил Франции Патрик Дютартр заявил, что Европа не имеет достаточного количества зенитных ракет, чтобы помочь Украине. В интервью телеканалу LCI, опубликованному на YouTube, он отметил, что российские дроны совершают многочисленные атаки, и их следует перехватывать с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Дютартр подчеркнул, что в Европе не было развития собственных систем ПВО из-за долгого периода мира. После окончания холодной войны в НАТО полагали, что у альянса нет противников, поэтому полагались на ядерное сдерживание. Однако, как отметил бывший генерал, в настоящее время в Европе и в НАТО не хватает зенитных ракет класса «земля-воздух», необходимых для защиты Украины и всей Европы.

До этого спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина не имеет возможности сбить все российские ракеты С-300. В связи с этим Дютартр призвал к усилиям в развитии систем ПВО для защиты Украины и всей Европы от возможных угроз.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.