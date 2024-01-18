Лавров заявил, что ему неизвестна позиция Еревана по мирному договору с Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией, а вот позиция Еревана по этому вопросу главе МИД РФ неизвестна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова.

«То, что Азербайджан готов его [мирный договор] подписать на российской территории... тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу», — объяснил руководитель МИД РФ.

Лавров добавил, что в настоящее время процесс переговоров между Ереваном и Баку застопорился из-за позиции Армении, которая в последнее время прислушивается к советам Запада. По словам министра, западные страны стремятся не допустить реализации трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что не видит необходимости в привлечении посредников для подписания мирного договора с Арменией. Как передавал ТАСС со ссылкой на главу республики, это должно быть соглашение только между «двумя суверенными государствами». В Армении назвали такую инициативу заманчивой.

Ранее Армения увидела регресс в мирных переговорах с Азербайджаном.