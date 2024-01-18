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Военный эксперт объяснил слова Кирби об истощении вооружений у ВСУ

Военный эксперт Литовкин: слова Кирби об оружии ВСУ – это политический ход

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Evelyn Hockstein/Reuters

Заявления координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби о том, что у Вооруженных сил Украины истощаются запасы оружия, — это не более, чем политический ход, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, подобными заявлениями администрация американского президента пытается заставить конгресс выделить Киеву финансирование.

«В США идет внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами в конгрессе, — напомнил Литовкин в беседе с телеканалом «360». — Кирби пытается убедить республиканцев проголосовать за выделение Украине помощи. А те, в свою очередь, сначала хотят заставить президента Джо Байдена навести порядок на границе, а потом заниматься Украиной».

Заявления Кирби не являются правдой, на самом деле у ВСУ достаточное количество разного оружия, так как поставками занимаются порядка 50 стран, уверен военный эксперт.

Кирби заявлял, что из-за прекращения американской помощи Украина все ближе к истощению запасов некоторых видов вооружений. В качестве примера он привел средства ПВО.

Ранее стало известно об аресте на Украине 150 военных ВСУ.

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