Военный эксперт объяснил слова Кирби об истощении вооружений у ВСУ

Заявления координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби о том, что у Вооруженных сил Украины истощаются запасы оружия, — это не более, чем политический ход, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, подобными заявлениями администрация американского президента пытается заставить конгресс выделить Киеву финансирование.

«В США идет внутриполитическая борьба между демократами и республиканцами в конгрессе, — напомнил Литовкин в беседе с телеканалом «360». — Кирби пытается убедить республиканцев проголосовать за выделение Украине помощи. А те, в свою очередь, сначала хотят заставить президента Джо Байдена навести порядок на границе, а потом заниматься Украиной».

Заявления Кирби не являются правдой, на самом деле у ВСУ достаточное количество разного оружия, так как поставками занимаются порядка 50 стран, уверен военный эксперт.

Кирби заявлял, что из-за прекращения американской помощи Украина все ближе к истощению запасов некоторых видов вооружений. В качестве примера он привел средства ПВО.

Ранее стало известно об аресте на Украине 150 военных ВСУ.