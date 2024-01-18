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В НАТО уверены, что смогут сдержать Россию при необходимости

Помощник генсека НАТО Руге: альянс сможет сдержать Россию при необходимости

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге выразил уверенность, что у альянса достаточно сил, «защитить себя» от России. Об этом он заявил в интервью LRT.

По его словам, последние 10 лет Североатлантический альянс работал над тем, «чтобы лучше сдерживать Россию и, в случае необходимости, смог защититься от агрессии». Руге подчеркнул, что на сегодняшний день Москва определена как «угроза номер один для НАТО».

«В конце концов, НАТО, которое в скором времени будет насчитывать 32 члена, является очень мощным альянсом. У нас очень сильные экономики и передовые технологии», — отметил Руге.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал к трансформации боеспособности Североатлантического альянса на фоне роста мировой напряженности. Открывая двухдневное совещание в Брюсселе он заявил, что организации следует готовиться к эпохе, «когда может произойти все что угодно», и «когда следует ждать неожиданностей».

Ранее экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым.

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