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Экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым

Экс-главком НАТО Бридлав призвал Запад атаковать Крым и уничтожать армию РФ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине ударить по Крыму. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, если Запад предоставит Украине возможность наносить удары по Крыму, России придется переосмыслить свою позицию в регионе.

Бридлав заявил, что необходимо атаковать полуостров несколько раз и уничтожать дислоцированные там части российской армии.

На этой неделе также бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в интервью онлайн-журналу Sestry назвал Крым «решающей территорией». По его словам, для захвата полуострова и его изоляции Вооруженным силам Украины потребуется высокоточное дальнобойное оружие.

В ответ на слова Годжеса заместитель председателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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