На Западе все больше говорят о столкновении ядерных держав. Об этом предупредил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, сдерживающих противостояние факторов становится все меньше.

«Намерение США проводить инспекции ядерных объектов РФ неприемлемо», — добавил Лавров.

До этого министр иностранных дел заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали именно США. По его словам, Штаты сделали это, потому что взяли курс на безудержную экспансию антироссийского блока НАТО. При этом в альянсе не хотят слушать озабоченности со стороны России.

В своем декабрьском интервью Лавров заявил, что Запад занимается «очковтирательством», пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время «объявить победу Киева». Таким образом министр прокомментировал сообщения в средствах массовой информации, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины обвинил Запад в превращении страны в «форпост» борьбы с РФ.