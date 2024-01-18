В МИД РФ заявили о большом будущем БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. Его слова на итоговой ежегодной пресс-конференции передает РИА Новости.

«Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу», — сказал Лавров.

По словам дипломата, «более 20, где-то даже ближе к 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС. Лавров отметил, у объединения с глобальным составом участников Москва видит очень большое будущее.

2 января стало известно, что Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе по интеграции страны в объединение.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.