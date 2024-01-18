В МИД предупредили Запад о зеркальном ответе на конфискацию российских активов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ даст зеркальный ответ в случае конфискации ее активов западными странами. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что идея об изъятии российских активов постепенно обретает более конкретные контуры, однако до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло.

«Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — сказал Рябков.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что в Европейском союзе стартовала техническая работа по реализации выдвинутого в конце прошлого года Европейской комиссией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов Российской Федерации в интересах Украины.

До этого помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России.

Ранее спецпредставитель США объяснила, почему проблемно передать Украине активы РФ.