В ЕС просят проверить выборы в Сербии

Высокопоставленные чиновники внешнеполитических ведомств ЕС призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать выборы в Сербии и сообщения о якобы имевших место фальсификациях в ходе голосования. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на письмо чиновников, адресованное высшему руководству блока, включая главу Еврокомиссии.

«Мы призываем ЕС провести независимое расследование всех сообщений о нарушениях на выборах и заявлений о фальсификациях», — говорится в письме.

В документе допускается, что в Сербии могут потребоваться перевыборы «в зависимости от результатов расследования».

По данным издания, документ отправили более 20 высокопоставленных политиков ЕС, работающих в области международных отношений.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда, а 29 декабря они перекрыли улицу в центре города.

Избирком после жалоб на проведение выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии 30 декабря на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи).

На следующий день президент Сербии Александр Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования на некоторых избирательных участках.

Ранее сербский политик увидел след Германии в организации беспорядков в Белграде.