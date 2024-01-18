Премьер Пакистана прервал визит в Давос на фоне обострения ситуации с Ираном

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на экономический форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает газета The News International.

Премьер должен был вернуться на родину 22 января. По словам чиновников, узнав о ракетном ударе, Какар намеревался отправиться в Пакистан поздно вечером 17 января, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

Это стало ответом на то, что 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории»

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.