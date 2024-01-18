Ложь украинских СМИ о якобы причастности России к блокаде на границе Украины и Польши является подарком для Москвы. Такую точку зрения в статье для польского издания Do Rseczy высказал депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

В своем материале евродепутат приводит в качестве примера статьи украинского СМИ «Европейская правда», в которых говорится, что блокаду на границе с Польшей осуществляют «полезные идиоты» и «люди, связанные с Россией».

«Подобные публикации украинских журналистов, как и предыдущие заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком России», — считает Чарнецкий.

По мнению депутата, такие статьи повторяют слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им примерно полгода назад. Тогда его высказывание о польских протестующих, на взгляд Чарнецкого, говорило об узости мышления украинского лидера.

10 января польский журналист Марек Серант посетил границу Польши с Украиной и назвал ситуацию, сложившуюся там, тяжелой.

Ранее сообщалось, что польским водителям, участвующим в транспортной блокаде Украины, поступают угрозы.