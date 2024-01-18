В Конгрессе США оценили шансы на достижение соглашения о финансировании Украины

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%. Об этом сообщает ТАСС.

Шумер подчеркнул, что в текущий момент более оптимистичен, чем когда либо. Он считает, что Конгресс США может прийти к соглашению о финансировании Украины.

Конгрессмены подчеркнул, что оценивает шансы на то, что подобное произойдет, более чем в 50%.

Шумер добавил, что это первый раз, когда он может подобное заявить.

До этого лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл заявил, что американский сенат на следующей неделе может начать работу над запросом президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, в том числе и на помощь Киеву.

Ранее профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер заявил, что США, чтобы попытаться спасти ситуацию на Украине, могут напрямую принять участие в конфликте.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.