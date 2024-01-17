Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поговорил с волонтерами своего избирштаба

Путин пообщался с волонтерами в своем избирательном штабе

Кандидат в президенты России Владимир Путин пообщался с волонтерами в своем избирательном штабе в Гостином дворе и оставил памятную надпись на доске пожеланий. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо за совместную работу, за поддержку! Только вперед! Удачи!» — написал он.

Во время общения действующий глава государства выразил благодарность волонтерам за поддержку и подчеркнул, что большая часть из них — являются молодые, но «с разными судьбами».

В завершении встречи под общие аплодисменты он оставил свой автограф на толстовке с собственной цитатой.

Один из волонтеров пообещал, что подобные толстовки будут отправлены в региональные избирштабы.

Незадолго до этого Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. В ходе визита он поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Путин попросил сопредседателя избирштаба Жогу передать привет участникам СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами