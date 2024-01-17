Путин поговорил с волонтерами своего избирштаба

Кандидат в президенты России Владимир Путин пообщался с волонтерами в своем избирательном штабе в Гостином дворе и оставил памятную надпись на доске пожеланий. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо за совместную работу, за поддержку! Только вперед! Удачи!» — написал он.

Во время общения действующий глава государства выразил благодарность волонтерам за поддержку и подчеркнул, что большая часть из них — являются молодые, но «с разными судьбами».

В завершении встречи под общие аплодисменты он оставил свой автограф на толстовке с собственной цитатой.

Один из волонтеров пообещал, что подобные толстовки будут отправлены в региональные избирштабы.

Незадолго до этого Путин впервые посетил свой избирательный штаб в качествен кандидата в президенты России на выборах 2024 года. В ходе визита он поблагодарил за работу свой избирательный штаб.

Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Путин попросил сопредседателя избирштаба Жогу передать привет участникам СВО.