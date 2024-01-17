Путин и Цой Сон Хи заявили, что РФ и КНДР будут сотрудничать ради мира на Земле

Российский президент Владимир Путин и глава министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на прошедшей накануне встрече договорились развивать партнерство в целях обеспечения мира и стабильности на Земле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Была подтверждена позиция обеих сторон продолжать <...> взаимодействовать в целях обеспечения <...> стабильности на планете», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, глава России попросил северокорейскую делегацию передать новогоднее поздравление председателю КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи передала российскому лидеру «теплое приветственное послание» от Ким Чен Ына.

Стороны условились наращивать активное развитие полноценных взаимоотношений и открыть «новый период расцвета стратегических и дружественных отношений РФ и КНДР».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече с Цой Сон Хи они обсудят предварительные итоги договоренностей лидеров России и КНДР.

Ранее МИД РФ назначил нового генерального консула страны в КНДР.