В МИД Ирана прокомментировали обстрел иракского Эрбиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя удар по объектам в административном центре Иракского Курдистана в Эрбили, отказался считать его нападением на страну. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что удар был нацелен против разведки Израиля, передает ТАСС.

«Мы нанесли удар по базе «Моссада» в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку», — заявил Абдоллахиан.

По его словам, Иран нанес удар по Израилю, «который по-прежнему остается нашим общим врагом».

Ранее сообщалось, что Ирак подал жалобу на Иран в Совет Безопасности ООН после ракетного обстрела города Эрбиль, который является столицей Иракского Курдистана.

До этого сообщалось, что министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдула Мохсена для консультаций после ракетных ударов Ирана по объектам на территории страны.

Ранее сообщалось, что Ирак созывает экстренное заседание Совета ЛАГ из-за обстрела Эрбиля.