Ирак созывает экстренное заседание Совета ЛАГ из-за обстрела Эрбиля

Ирак призвал Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) провести 17 января экстренное заседание в связи с обстрелом иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) города Эрбиль в иракском Курдистане. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на иракский МИД.

«Ирак призвал Совет Лиги арабских государств провести экстренное заседание в среду, 17 января 2024 года, чтобы осудить иранскую бомбардировку города Эрбиль, совершенную во вторник, 16 января 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что атаки производились баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Политолог Алексей Пилько заявил, что Соединенные Штаты пытаются избежать эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.