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Вице-спикер ГД Толстой высказался о национальных диаспорах в России

Толстой рассказал о соблюдении законов России национальными диаспорами

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что все существующие в России национальные диаспоры должны соблюдать законодательство страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства», — написал Толстой.

17 января стало известно, что Следственный комитет России возбудит уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. В ведомстве пояснили, что Баратов в своих соцсетях опубликовал пост, который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). После чего российские военные корреспонденты обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на пост.

В тот же день извинения «перед всем русским народом» принес задержанный в Белгороде 17-летний уроженец Азербайджана. По данным следствия, он возглавлял банду «боевых шмелей», которая избивала и унижала на улицах города случайных прохожих.

Ранее в Госдуме рассказали, как в России снизить преступность среди иностранцев.

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