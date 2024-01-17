Вице-спикер ГД Толстой высказался о национальных диаспорах в России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что все существующие в России национальные диаспоры должны соблюдать законодательство страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства», — написал Толстой.

17 января стало известно, что Следственный комитет России возбудит уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. В ведомстве пояснили, что Баратов в своих соцсетях опубликовал пост, который оскорбляет участников специальной военной операции (СВО). После чего российские военные корреспонденты обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на пост.

В тот же день извинения «перед всем русским народом» принес задержанный в Белгороде 17-летний уроженец Азербайджана. По данным следствия, он возглавлял банду «боевых шмелей», которая избивала и унижала на улицах города случайных прохожих.

Ранее в Госдуме рассказали, как в России снизить преступность среди иностранцев.