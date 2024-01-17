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Венгрия получила транш из разблокированных Евросоюзом средств

Евросоюз передал Венгрии €140 млн из разблокированных средств из фонда сплочения

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Shutterstock

Европейский союз передал Венгрии €140 млн из разблокированных средств из фонда сплочения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Венгрии Михая Варгу.

«Сегодня к этому добавились еще 140 млн евро (53 млрд форинтов) в качестве аванса на безвозмездные гранты в рамках инструмента восстановления и устойчивости», — заявил Варга.

По словам министра, за последние три недели Евросоюз передал Будапешту €1,37 млрд из средств, которые были ранее заблокированы. 13 декабря ЕС объявил о разморозке для Венгрии фонда сплочения в размере €10,2 млрд евро. Однако до сих пор Брюссель продолжает удерживать около €20 млрд из тех средств, которые положены Венгрии в рамках участия в программах Евросоюза.

Брюссель обвиняет Будапешт в несоблюдении условий, указывая на проблемы с «верховенством права» в Венгрии. В Будапеште считают действия ЕС наказанием за независимую внешнюю политику в отношении конфликта на Украине.

До этого стало известно о готовности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сменить позицию по конфликту на Украине.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

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