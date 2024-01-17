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Блинкен предрек Ближнему Востоку опасный вакуум в случае ухода США из региона

Блинкен заявил об опасном вакууме на Ближнем Востоке в случае ухода США

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Elizabeth Frantz/Reuters

При отказе Соединенных Штатов от своей роли в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке в регионе образуется вакуум, который заполнят враждебные Вашингтону силы. Такое мнение выразил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, если США перестанут вмешиваться в кризис на Ближнем Востоке, случится одно из двух: либо кто-то перехватит инициативу вопреки американским интересам, либо, что хуже, возникнет вакуум влияния, который «обычно заполняется плохими вещами, прежде чем заполниться хорошими».

17 января Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны желают присутствия США в регионе. «Я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были «за столом», они хотят, чтобы мы играли ведущую роль», — сказал он.

В тот же день в США оценили возможность прямого конфликта с Ираном.

Ранее премьер Катара рассказал, как разрядить обстановку на Ближнем Востоке.

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