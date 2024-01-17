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Генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации

Генсек ООН Гуттериш: нельзя допустить, чтобы Ливан повторил судьбу сектора Газа

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Mary Altaffer/AP

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо избегать конфронтации в Ливане, которая приведет страну к опустошению и превратит государство в «еще одну Газу». Об этом генсек ООН заявил в интервью телеканалу CNN на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Очень важно избежать беспорядочной конфронтации в Ливане, которая приведет к опустошению страны… Мы не можем иметь в Ливане еще одну Газу», — заявил Гутерриш.

Он также призвал к гуманитарному прекращению огня, чтобы облегчить освобождение заложников «немедленно и безоговорочно», предоставить «эффективную гуманитарную помощь народу Газы» и «содействовать серьезным переговорам по деэскалации в Ливане».

По его словам, решение в секторе Газа «позволит деэскалации в других частях Ближнего Востока».

До этого сообщалось, что прекращение огня в секторе Газа на фоне вытеснения местных жителей на юг позволит палестинскому движению ХАМАС набрать силы, что может стать стратегическим поражением Израиля.

Ранее МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев.

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