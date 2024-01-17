Блинкен считает, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия там США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия США и их вовлеченности в дела региона. Его слова передает РИА Новости.

«Я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были «за столом», они хотят, чтобы мы играли ведущую роль», — сказал он.

Ранее политолог Алексей Пилько заявлял, что Соединенные Штаты пытаются избежать эскалации на Ближнем Востоке, но тем не менее постоянно повышают градус напряженности. У Ирана, считает он, также существует возможность обострить ситуацию до предела, вплоть до эвакуации американского военного персонала из Ирака и Сирии, но Тегеран не хочет прямого столкновения с США.

До этого востоковед Руслан Сафаров прокомментировал недавние удары США и Британии по объектам в Йемене, а также нападения со стороны хуситов на западные корабли. По его мнению, если Штаты не решатся своевременно урегулировать ситуацию, то полномасштабного конфликта избежать не удастся.

Ранее посол РФ в Израиле обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.