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В МИД РФ заявили, что власти Украины поставили на карту ее существование

Захарова: режим Зеленского поставил на карту существование Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда поставили на карту само существование Украины и ее граждан. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине — в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе (глава украинского МИД Дмитрий) Кулеба, но он об этом не говорит», — считает дипломат.

На взгляд представителя МИД, судьбу Украины должен решать ее народ, а не марионеточное правительство, в которое входит Кулеба.

Так Захарова прокомментировала интервью Дмитрия Кулебы американской телекомпании ABC, в котором он заявил, что даже если у Украины закончится поставляемое Западом оружие, то жители страны все равно будут воевать — лопатами.

Ранее Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике.

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