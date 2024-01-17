Президент Украины Владимир Зеленский и его команда поставили на карту само существование Украины и ее граждан. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине — в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе (глава украинского МИД Дмитрий) Кулеба, но он об этом не говорит», — считает дипломат.

На взгляд представителя МИД, судьбу Украины должен решать ее народ, а не марионеточное правительство, в которое входит Кулеба.

Так Захарова прокомментировала интервью Дмитрия Кулебы американской телекомпании ABC, в котором он заявил, что даже если у Украины закончится поставляемое Западом оружие, то жители страны все равно будут воевать — лопатами.

Ранее Захарова заявила о попытке решить «русский вопрос» в Прибалтике.