В МИД РФ прокомментировали сообщение об атаке на танкер в Аденском заливе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва не получала информации об атаке на танкер, якобы перевозивший российскую нефть, в Аденском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Официальной информации на этот счет в МИД не поступало», — пояснила Захарова.

Она добавила, что Россия выступает за безопасность международных пассажирских и грузовых морских перевозок, в том числе в Красном море.

До этого хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена.

Представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», заявил, что ответственность за ракетную атаку на эсминец США, которая произошла 15 января, лежит на их группировке.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.