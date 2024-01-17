Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали сообщение об атаке на танкер в Аденском заливе

Захарова: РФ не получала информации об атаке на танкер в Аденском заливе

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва не получала информации об атаке на танкер, якобы перевозивший российскую нефть, в Аденском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Официальной информации на этот счет в МИД не поступало», — пояснила Захарова.

Она добавила, что Россия выступает за безопасность международных пассажирских и грузовых морских перевозок, в том числе в Красном море.

До этого хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на принадлежащий Греции сухогруз Zografia у побережья Йемена.

Представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», заявил, что ответственность за ракетную атаку на эсминец США, которая произошла 15 января, лежит на их группировке.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами