Страны Запада действительно планируют развязать войну против России. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал военный аналитик Константин Сивков, комментируя заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

По его словам, война является единственным способом для руководителей западных стран сохранить власть. При этом он уточнил, что этом будет «небольшая война, не доходящая до применения ядерного оружия». Эксперт уточнил, что работа в этом направлении уже началась.

«Вот сейчас Всемирно-экономический форум, который должен заниматься экономикой, выносит чисто военное предложение – создать международную группировку военно-морских сил, которая должна будет защищать от РФ сухогрузы, везущие зерно из Украины. Это в чистом виде заход на то, чтобы развязать войну между Россией и НАТО», — заключил Сивков.

Накануне Флориан Филиппо высказал мнение, что Германия нуждается в начале военных действий против России, чтобы навести страх среди своего народа и избежать социального взрыва. Филиппо уверен, что военный план, якобы разработанный бундесвером и сообщенный немецким таблоидом Bild, является «крайне точным» и направлен в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва.

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