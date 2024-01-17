Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо встретился с писателем и бывшим разведчиком США Скоттом Риттером. Видеозапись встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, Риттер поделился с ним мнением о пропаганде стран Запада.

«Риттер рассказал, что западная пропаганда, используя ложь как главное оружие, в Европе и Штатах вбивает людям в умы тотальную русофобию. Пытается отменить русскую культуру, искусственно насаждая вместо нее насильственную украинизацию», — подлился глава Херсонской области.

Сальдо также рассказал бывшему американскому разведчику об истории региона, его природе и экономике. В настоящее время Риттер посещает новые регионы России.

До этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец высказался по поводу плана бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса по войне за полуостров.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.