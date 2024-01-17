Президент Молдавии Майя Санду вынуждает граждан бежать из страны с недостатком социального обеспечения населения и качественной медицины. Об этом говорится в сообщении молдавской оппозиционной партии «Возрождение», размещенном в Telegram-канале партии.

«Майя Санду и PAS пытаются разрушить в этой стране все социальные структуры и вынудить граждан бежать из страны, без социальной политики и качественной медицины», — говорится в сообщении партии.

В партии призвали «не тратить миллионы леев на вооружение, а направить их развитие системы здравоохранения».

До этого муниципальный советник от молдавской партии «Возрождение» Диана Чебаненко заявляла, что Санду полностью выполняет задания западных кураторов, в стране помнят об ее готовности развивать отношения с Россией, но на Западе дали «совершенно другие указания», и политика изменилась.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья.