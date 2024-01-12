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Додон выступил против экономической блокады Приднестровья

Экс-президент Молдавии Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей страны, компаниям из региона необходимо дать возможность нормально работать. Об это Додон заявил в своем Telegram-канале.

«Категорически осуждаю экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей Молдовы. Надеюсь, что это не часть некого плана по дестабилизации ситуации в регионе. Эту экономическую войну нужно прекратить и дать приднестровским компаниям возможность нормально работать», - заявил Додон.

До этого сообщалось, что введенные Молдавией таможенные пошлины усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию социального кризиса в непризнанной республике.

Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введения Молдовой таможенных пошлин на импорт из непризнанной республики.

Ранее на границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент.

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