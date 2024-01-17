Захарова назвала причины бомбардировок Йемена со стороны США

С помощью бомбардировок Йемена Соединенные Штаты пытаются отвлечь внимание мирового сообщества и собственных избирателей от своих провалов в других частях региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура: насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона», — сказала Захарова.

По ее словам, в настоящий момент США заинтересованы в создании некоей проактивности, направленной на привлечение голосов избирателей внутри страны. «Вот что их волнует», — подытожила дипломат.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

16 января удары по Йемену продолжились.

Ранее из-за ситуации в Красном море Суэцкий канал заявил о значительном снижении доходов.