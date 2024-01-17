Политолог объяснил, почему США на ответили на удары Ирана по Эрбилю

Политолог Алексей Пилько в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний удар, нанесенный армией Ирана по иракскому Эрбилю, где располагается генконсульство США. Эксперт обратил внимание, что Вашингтон лишь назвал данную атаку «безрассудной и неточной».

Собеседник телеканала считает, что Соединенные Штаты пытаются избежать эскалации на Ближнем Востоке, но тем не менее постоянно повышают градус напряженности. У Ирана, по его словам, также есть возможность обострить ситуацию до предела, вплоть до эвакуации американского военного персонала из Ирака и Сирии, однако Тегеран не хочет прямого столкновения с США.

«Обе стороны конфликта пока не хотят переводить конфликт на новый уровень. Тем, кто хочет увидеть большую войну в ближневосточном регионе, придется подождать», — пришел к выводу политолог.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что атаки производились баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.