Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о победе России в СВО

Захарова о словах Макрона: победа России в СВО не зависит от согласия Франции

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Победа войск Российской Федерации в специальной военной операции (СВО) не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-либо другого. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале слова французского лидера о том, что России нельзя дать возможность победить Украину.

При этом дипломат попросила Макрона поделиться копией упомянутых «правил».

Захарова подчеркнул, что Россия выполнит все цели СВО, несмотря на позицию Макрона или кого-либо еще.

Президент Франции в интервью газете Le Figaro заявил, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что действующие правила международного порядка не будут соблюдаться.

Также Макрон анонсировал о подписании Парижем и Киевом соглашения о гарантиях безопасности в ближайшие недели.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами