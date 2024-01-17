В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о победе России в СВО

Победа войск Российской Федерации в специальной военной операции (СВО) не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-либо другого. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале слова французского лидера о том, что России нельзя дать возможность победить Украину.

При этом дипломат попросила Макрона поделиться копией упомянутых «правил».

Захарова подчеркнул, что Россия выполнит все цели СВО, несмотря на позицию Макрона или кого-либо еще.

Президент Франции в интервью газете Le Figaro заявил, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что действующие правила международного порядка не будут соблюдаться.

Также Макрон анонсировал о подписании Парижем и Киевом соглашения о гарантиях безопасности в ближайшие недели.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.