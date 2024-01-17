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Эксперт озвучил перспективы конфликта на Ближнем Востоке после ударов по Йемену

Политолог Сафаров: полномасштабного конфликта США с Йеменом еще можно избежать

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Khaled Abdullah/Reuters

Востоковед Руслан Сафаров в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары США и Британии по объектам в Йемене, а также нападения со стороны хуситов на западные корабли. По его мнению, если американцы не решатся своевременно урегулировать ситуацию, то полномасштабного конфликта избежать не удастся.

По словам политолога, Вашингтону, перед тем как наносить удары по хуситам, нужно было сначала позвонить в Эр-Рияд и спросить, стоит ли связываться с Йеменом. Эксперт напомнил, что Саудовская Аравия не смогла одержать победу над последним, понеся значительные потери.

«Поэтому здесь сейчас то, что были подбиты их корабли, сейчас им придется делать уже ответные действия. Вот вы по этой линии эскалации поднимаетесь, у вас потери пошли, наносите удары, потом надо уже готовить наземную операцию, еще что-то. Это все потери, это расход боеприпасов, которые сейчас у них там на вес золота», — отметил Сафаров.

Несмотря на атаки по Йемену, хуситы продолжили атаковать западные корабли. За последние несколько дней движение обстреляло эсминец Пентагона (безуспешно) и американский контейнеровоз (успешно). Министр обороны Великобритании пообещал «необходимые решения», если хуситы не остановятся. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ в Израиле обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

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