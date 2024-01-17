Макрон высказался о возможной победе России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо не дать России победить в конфликте на Украине. Его цитирует газета Le Figaro.

«Дать России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка не будут соблюдаться. И это для наших балтийских друзей невозможно», — сказал он.

Кроме того, французский лидер объявил, что Париж передаст Киеву около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и гаубицы Ceaser.

Французы раскритиковали это заявление Макрона. В комментариях к статье они призвали президента Франции стремиться к миру на Украине, а не провоцировать Россию. Кроме того, они заявили, что нужно перестать финансировать украинскую армию.

До этого Макрон заявил, что намерен совершить визит в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений Украине.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.